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В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2022
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В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2022
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
молдавия
в мире
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила пресс-служба Национального агентства безопасности пищевой продукции (ANSA)."Республиканский центр ветеринарной диагностики подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы из нескольких домовладений в селе Резина Унгенского района. Группа инспекторов проводит эпидемиологическое расследование в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями", - сообщает Агентство.ANSA предупредило европейские организации, Всемирную организацию здравоохранения животных и других внешних партнеров о результатах лабораторных тестов.Это вторая вспышка птичьего гриппа в Молдавии с начала года, в первом случае заболевание также было обнаружено у домашней птицы в частных хозяйствах.
https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html
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молдавия, в мире, здоровье - общество
16:36 16.05.2022
 
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа второй раз за год

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила пресс-служба Национального агентства безопасности пищевой продукции (ANSA).
"Республиканский центр ветеринарной диагностики подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы из нескольких домовладений в селе Резина Унгенского района. Группа инспекторов проводит эпидемиологическое расследование в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями", - сообщает Агентство.
ANSA предупредило европейские организации, Всемирную организацию здравоохранения животных и других внешних партнеров о результатах лабораторных тестов.
Это вторая вспышка птичьего гриппа в Молдавии с начала года, в первом случае заболевание также было обнаружено у домашней птицы в частных хозяйствах.
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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