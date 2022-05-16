https://ria.ru/20220516/gripp-1788843904.html
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2022
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
молдавия
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила пресс-служба Национального агентства безопасности пищевой продукции (ANSA)."Республиканский центр ветеринарной диагностики подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы из нескольких домовладений в селе Резина Унгенского района. Группа инспекторов проводит эпидемиологическое расследование в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями", - сообщает Агентство.ANSA предупредило европейские организации, Всемирную организацию здравоохранения животных и других внешних партнеров о результатах лабораторных тестов.Это вторая вспышка птичьего гриппа в Молдавии с начала года, в первом случае заболевание также было обнаружено у домашней птицы в частных хозяйствах.
https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, здоровье - общество
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа второй раз за год
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила пресс-служба Национального агентства безопасности пищевой продукции (ANSA).
"Республиканский центр ветеринарной диагностики подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы из нескольких домовладений в селе Резина Унгенского района. Группа инспекторов проводит эпидемиологическое расследование в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями", - сообщает Агентство.
ANSA предупредило европейские организации, Всемирную организацию здравоохранения животных и других внешних партнеров о результатах лабораторных тестов.
Это вторая вспышка птичьего гриппа в Молдавии
с начала года, в первом случае заболевание также было обнаружено у домашней птицы в частных хозяйствах.