https://ria.ru/20220516/gripp-1788843904.html

В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 16.05.2022

В Молдавии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:36

2022-05-16T16:36

2022-05-16T16:36

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в нескольких домовладениях Унгенского района Молдавии, это уже вторая вспышка данной инфекции в стране за год, сообщила пресс-служба Национального агентства безопасности пищевой продукции (ANSA)."Республиканский центр ветеринарной диагностики подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы из нескольких домовладений в селе Резина Унгенского района. Группа инспекторов проводит эпидемиологическое расследование в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями", - сообщает Агентство.ANSA предупредило европейские организации, Всемирную организацию здравоохранения животных и других внешних партнеров о результатах лабораторных тестов.Это вторая вспышка птичьего гриппа в Молдавии с начала года, в первом случае заболевание также было обнаружено у домашней птицы в частных хозяйствах.

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

молдавия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, в мире, здоровье - общество