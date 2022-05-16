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Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня - РИА Новости, 16.05.2022
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Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня
Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня - РИА Новости, 16.05.2022
Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня
Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:35
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такси
россия
технологии
gett
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании."Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам", - говорится в сообщении.В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.
https://ria.ru/20220511/taksi-1787970708.html
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такси, россия, технологии, gett, общество
18:35 16.05.2022 (обновлено: 18:49 16.05.2022)
 
Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня

Сервис заказа такси Gett будет доступен в России до 1 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси Gett
Автомобиль службы такси Gett - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль службы такси Gett. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании.
"Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам", - говорится в сообщении.
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В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.
Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.
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