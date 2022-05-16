https://ria.ru/20220516/gett-1788878053.html

Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня

Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня - РИА Новости, 16.05.2022

Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня

Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:35

2022-05-16T18:35

2022-05-16T18:49

такси

россия

технологии

gett

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/69/1561556925_0:297:2963:1964_1920x0_80_0_0_cb4d8a461e397265a9204c2e40cbfe4e.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании."Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам", - говорится в сообщении.В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.

https://ria.ru/20220511/taksi-1787970708.html

https://ria.ru/20220321/taksi-1779318573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

такси, россия, технологии, gett, общество