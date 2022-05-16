СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары
DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.
В целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.
Прогнозы по затратам на российские ресурсы
Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, сообщал DWN в апреле.
По данным издания, расходы Германии на российскую нефть могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около двух миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.
В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
Западные санкции
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.