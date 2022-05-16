Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/germaniya-1788719145.html
СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары
СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары
Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:10
2022-05-16T04:10
в мире
германия
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.В целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.Прогнозы по затратам на российские ресурсыГермания в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, сообщал DWN в апреле.По данным издания, расходы Германии на российскую нефть могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около двух миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Западные санкцииГермания, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220512/neft-1788142598.html
https://ria.ru/20220513/benzin-1788207182.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, владимир путин
04:10 16.05.2022
 
СМИ: ФРГ стала платить почти вдвое больше за российские товары

DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на поставки выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:32
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти выросли вполовину в 2022 году
В целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.

Прогнозы по затратам на российские ресурсы

Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, сообщал DWN в апреле.
По данным издания, расходы Германии на российскую нефть могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около двух миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.
В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

Западные санкции

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
На автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина
 
В миреГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала