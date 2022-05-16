https://ria.ru/20220516/gensek-1788720314.html

Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм

Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм - РИА Новости, 16.05.2022

Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм во всех его проявлениях, говорится в комментарии заместителя... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:58

2022-05-16T04:58

2022-05-16T04:58

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ООН, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм во всех его проявлениях, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.Как заявил Хак, генеральный секретарь самым решительным образом осуждает расизм во всех его формах, а также дискриминацию по расовым, религиозным или этническим признакам.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.

https://ria.ru/20220516/buffalo-1788716478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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