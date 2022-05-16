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Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм - РИА Новости, 16.05.2022
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Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм
Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм - РИА Новости, 16.05.2022
Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм во всех его проявлениях, говорится в комментарии заместителя... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:58
2022-05-16T04:58
в мире
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ООН, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм во всех его проявлениях, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.Как заявил Хак, генеральный секретарь самым решительным образом осуждает расизм во всех его формах, а также дискриминацию по расовым, религиозным или этническим признакам.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
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в мире, сша, оон
04:58 16.05.2022
 
Генсек ООН на фоне стрельбы в американском супермаркете осудил расизм

Генсек ООН Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм

© AP Photo / Joshua BessexНа месте стрельбы в супермаркете города Буффало
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Joshua Bessex
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало
Читать ria.ru в
ООН, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне массового убийства в американском Буффало осудил расизм во всех его проявлениях, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.
"Генеральный секретарь был потрясен убийством 10 человек в результате... акта расистского насильственного экстремизма в Буффало", - указал Хак. По его словам, генсек "надеется, что правосудие восторжествует".
Как заявил Хак, генеральный секретарь самым решительным образом осуждает расизм во всех его формах, а также дискриминацию по расовым, религиозным или этническим признакам.
В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
01:50
Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
 
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