https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html

В Турции предложили Евросоюзу альтернативу российскому газу

В Турции предложили Евросоюзу альтернативу российскому газу - РИА Новости, 16.05.2022

В Турции предложили Евросоюзу альтернативу российскому газу

Газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС, Анкара готова быть частью этого процесса, заявил официальный представитель,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:34

2022-05-16T13:34

2022-05-16T14:09

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС, Анкара готова быть частью этого процесса, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын."Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа на фоне ситуации между Россией и Украиной. Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ. Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса", - сказал Калын в интервью изданию Рейтер.По его словам, Анкара надеется, что "новые открытия в области энергетики создадут новые возможности, а не новые трения".На вопрос о деятельности Турции по разведке газа в Восточном Средиземноморье Калын ответил, что буровые работы требуют времени.Отвечая на вопрос об импорте газа Турцией из Израиля, Калын сказал, что Анкара открыта для обсуждения этой идеи.Заявив, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит Израиль в последнюю неделю мая, и министр энергетики Фатих Донмез планирует встретиться со своим израильским коллегой, Калын сказал, что "будут обсуждены детали вопроса". "Не видим проблемы, мы даже видим потенциал", - сказал он.

https://ria.ru/20220516/tranzit-1788754045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, природный газ, в мире, турция, украина, европа, евросоюз