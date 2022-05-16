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"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО - РИА Новости, 16.05.2022
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"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО
"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО - РИА Новости, 16.05.2022
"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО
"Новатэк" начал добывать газ и газовый конденсат на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:05
2022-05-16T13:23
экономика
цены на нефть
новатэк
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Новатэк" начал добывать газ и газовый конденсат на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО, сообщается в пресс-релизе компании."Новатэк-Юрхаровнефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений, включающем в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка)", - говорится в сообщении.Запуск месторождений внесет существенный вклад в объемы добычи газа и газового конденсата "Новатэка", отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе.Ево-Яхинский блок месторождений находится в ЯНАО и позволяет добывать 4 миллиарда кубических метров природного газа и 1,3 миллиона тонн газового конденсата ежегодно."Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.
https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html
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экономика, цены на нефть, новатэк
13:05 16.05.2022 (обновлено: 13:23 16.05.2022)
 
"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО

"Новатэк" начал добычу на Ево-Яхинском газоконденсатном блоке месторождений в ЯНАО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота на газовых месторождениях
Работа на газовых месторождениях - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Работа на газовых месторождениях. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Новатэк" начал добывать газ и газовый конденсат на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО, сообщается в пресс-релизе компании.
"Новатэк-Юрхаровнефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений, включающем в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка)", - говорится в сообщении.
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Запуск месторождений внесет существенный вклад в объемы добычи газа и газового конденсата "Новатэка", отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе.
Ево-Яхинский блок месторождений находится в ЯНАО и позволяет добывать 4 миллиарда кубических метров природного газа и 1,3 миллиона тонн газового конденсата ежегодно.
"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.
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