https://ria.ru/20220516/gaz-1788781747.html

"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО

"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО - РИА Новости, 16.05.2022

"Новатэк" начал добывать газ на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО

"Новатэк" начал добывать газ и газовый конденсат на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:05

2022-05-16T13:05

2022-05-16T13:23

экономика

цены на нефть

новатэк

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Новатэк" начал добывать газ и газовый конденсат на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО, сообщается в пресс-релизе компании."Новатэк-Юрхаровнефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений, включающем в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка)", - говорится в сообщении.Запуск месторождений внесет существенный вклад в объемы добычи газа и газового конденсата "Новатэка", отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе.Ево-Яхинский блок месторождений находится в ЯНАО и позволяет добывать 4 миллиарда кубических метров природного газа и 1,3 миллиона тонн газового конденсата ежегодно."Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/gaz-1788496292.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, новатэк