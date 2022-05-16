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СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью
СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью
Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:48
2022-05-16T09:48
в мире
турция
россия
европа
израиль
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет газета Yeni Şafak."Пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье. В случае достижения договоренности о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи", - пишет издание.Издание также уточняет, что "сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно"."Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров", - уточняет издание.
https://ria.ru/20220515/gaz-1788677200.html
https://ria.ru/20220513/embargo-1788232063.html
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в мире, турция, россия, европа, израиль
09:48 16.05.2022
 
СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью

Yeni Şafak: Европа рассматривает поставки газа из Израиля как альтернативу сырью из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет газета Yeni Şafak.
"Пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье. В случае достижения договоренности о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи", - пишет издание.
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Издание также уточняет, что "сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно".
"Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров", - уточняет издание.
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