https://ria.ru/20220516/gaz-1788736440.html

СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью

СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: Европа рассматривает газ из Израиля как альтернативу российскому сырью

Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:48

2022-05-16T09:48

2022-05-16T09:48

в мире

турция

россия

европа

израиль

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет газета Yeni Şafak."Пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье. В случае достижения договоренности о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи", - пишет издание.Издание также уточняет, что "сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно"."Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров", - уточняет издание.

https://ria.ru/20220515/gaz-1788677200.html

https://ria.ru/20220513/embargo-1788232063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, турция, россия, европа, израиль