https://ria.ru/20220516/gaz-1788730851.html

Транзит газа через Украину снизился более чем на четверть

Транзит газа через Украину снизился более чем на четверть - РИА Новости, 16.05.2022

Транзит газа через Украину снизился более чем на четверть

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:04

2022-05-16T09:04

2022-05-16T10:04

экономика

украина

европа

луганская народная республика

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья, до 46,8 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).С 11 мая Киев не использует газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" под предлогом, что она контролируется российскими войсками на территории ЛНР. В результате для транзита топлива в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, и утверждает: все обязательства по контрактам компания выполняет.В итоге объем транзита резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ, на 16 мая упала до 46,8 миллиона кубометров с 64,7 миллиона днем ранее. Заявка же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. Как сообщала российская госкорпорация, в воскресенье оператор вновь отклонил ее запрос на прокачку через эту станцию.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше топлива, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина, со своей стороны, обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.Что касается "белорусского коридора", то теперь "Газпрому" для транспортировки газа запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал — Европа".Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220515/gaz-1788677200.html

https://ria.ru/20220514/razreshenie-1788524452.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, северный поток, россия