https://ria.ru/20220516/frantsiya-1788872201.html

Макрон принял отставку премьера Кастекса

Макрон принял отставку премьера Кастекса - РИА Новости, 16.05.2022

Макрон принял отставку премьера Кастекса

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:12

2022-05-16T18:12

2022-05-16T18:44

франция

в мире

жан кастекс

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец."Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял", — говорится в заявлении.Отмечается, что министры продолжат исполнять свои полномочия до назначения нового правительства. По данным СМИ, новым главой кабинета станет Элизабет Борн.Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его имя и фигурировало в списке возможных членов Министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.

https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, жан кастекс