https://ria.ru/20220516/frantsiya-1788872201.html
Макрон принял отставку премьера Кастекса
Макрон принял отставку премьера Кастекса - РИА Новости, 16.05.2022
Макрон принял отставку премьера Кастекса
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:12
2022-05-16T18:12
2022-05-16T18:44
франция
в мире
жан кастекс
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец."Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял", — говорится в заявлении.Отмечается, что министры продолжат исполнять свои полномочия до назначения нового правительства. По данным СМИ, новым главой кабинета станет Элизабет Борн.Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его имя и фигурировало в списке возможных членов Министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.
https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, жан кастекс
18:12 16.05.2022 (обновлено: 18:44 16.05.2022)
Макрон принял отставку премьера Кастекса
Президент Франции Макрон принял отставку премьера Кастекса
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.
"Жан Кастекс
передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял", — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры продолжат исполнять свои полномочия до назначения нового правительства. По данным СМИ, новым главой кабинета станет Элизабет Борн.
Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его имя и фигурировало в списке возможных членов Министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.