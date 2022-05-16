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Макрон принял отставку премьера Кастекса - РИА Новости, 16.05.2022
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Макрон принял отставку премьера Кастекса
Макрон принял отставку премьера Кастекса - РИА Новости, 16.05.2022
Макрон принял отставку премьера Кастекса
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:12
2022-05-16T18:44
франция
в мире
жан кастекс
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец."Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял", — говорится в заявлении.Отмечается, что министры продолжат исполнять свои полномочия до назначения нового правительства. По данным СМИ, новым главой кабинета станет Элизабет Борн.Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его имя и фигурировало в списке возможных членов Министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.
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франция, в мире, жан кастекс
18:12 16.05.2022 (обновлено: 18:44 16.05.2022)
 
Макрон принял отставку премьера Кастекса

Президент Франции Макрон принял отставку премьера Кастекса

© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.
"Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял", — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры продолжат исполнять свои полномочия до назначения нового правительства. По данным СМИ, новым главой кабинета станет Элизабет Борн.
Ранее СМИ сообщали, что политик не хочет входить в новое правительство, хоть его имя и фигурировало в списке возможных членов Министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в руководстве страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии инаугурации в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Макрон пообещал сделать Францию более независимой
 
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