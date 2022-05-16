https://ria.ru/20220516/fnb-1788831256.html

Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей

Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2022

Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2022 года сократился в рублях на 2,047 триллиона рублей - до 11,005 триллиона, в долларах - на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:52

2022-05-16T15:52

2022-05-16T15:56

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2022 года сократился в рублях на 2,047 триллиона рублей - до 11,005 триллиона, в долларах - на 273 миллиона, до 154,95 миллиарда, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 мая 2022 года объем ФНБ составил 11 005 374,1 миллиона рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год…, что эквивалентно 154 953,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 7,876 триллиона рублей, что эквивалентно 110,889 миллиона долларов, или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.По состоянию на 1 апреля 2022 года объем ФНБ составлял 13,052 триллиона рублей, что было эквивалентно 155,227 миллиона долларов, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на текущий год. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 9,694 триллиона рублей, или 7,3% ВВП.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 92,786 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 529,8 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 298,86 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.Еще 1,432 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 25,767 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", и еще 50 миллиардов долларов в обыкновенные акции АО "Дом.РФ".Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 11,262 миллиарда рублей, что эквивалентно 137,2 миллиона долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/prognoz-1788647104.html

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия