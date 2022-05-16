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В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии - РИА Новости, 16.05.2022
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В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии - РИА Новости, 16.05.2022
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
Пресс-служба Западного военного округа опровергла РИА Новости утверждения о военной технике, движущейся в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:41
2022-05-16T16:41
финляндия
выборгский район
ленинградская область
нато
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа опровергла РИА Новости утверждения о военной технике, движущейся в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области.Некоторые Telegram-каналы сообщили в понедельник, что в районе Выборга замечена военная техника, включая оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые якобы направлялись в сторону границы с Финляндией."В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии", - сказал собеседник агентства.Он отметил также, что ракетные комплексы "Искандер" отсутствуют в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, "есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий".
https://ria.ru/20220516/mid-1788828735.html
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финляндия
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финляндия, выборгский район, ленинградская область, нато, безопасность
16:41 16.05.2022
 
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии

В ЗВО опровергли сообщения о военной технике, движущейся в сторону границы с Финляндией

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа опровергла РИА Новости утверждения о военной технике, движущейся в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области.
Некоторые Telegram-каналы сообщили в понедельник, что в районе Выборга замечена военная техника, включая оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые якобы направлялись в сторону границы с Финляндией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Россия довела до Швеции и Финляндии свою позицию по их вступлению в НАТО
Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии", - сказал собеседник агентства.
Он отметил также, что ракетные комплексы "Искандер" отсутствуют в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, "есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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ФинляндияВыборгский районЛенинградская областьНАТОБезопасность
 
 
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