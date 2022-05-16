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МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев - РИА Новости, 16.05.2022
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МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев
МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев - РИА Новости, 16.05.2022
МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев
Польша добивается от Европейского союза финансирования украинских беженцев, прибывших в республику, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:09
2022-05-16T23:09
в мире
польша
украина
евросоюз
брюссель
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Польша добивается от Европейского союза финансирования украинских беженцев, прибывших в республику, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов беженцев из Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в Польше."Польша добивается, чтобы европейские партнеры, а прежде всего Брюссель, Европейская комиссия выделили дополнительные средства на поддержку (украинских беженцев)", - сказал Пшидач журналистам в Брюсселе."У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки, но в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, польша, украина, евросоюз, брюссель, донбасс
23:09 16.05.2022
 
МИД Польши: страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев

МИД Польши заявил, что страна добивается от Евросоюза финансирования украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Польша добивается от Европейского союза финансирования украинских беженцев, прибывших в республику, заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов беженцев из Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в Польше.
"Польша добивается, чтобы европейские партнеры, а прежде всего Брюссель, Европейская комиссия выделили дополнительные средства на поддержку (украинских беженцев)", - сказал Пшидач журналистам в Брюсселе.
"У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки, но в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы с Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 18:57
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
 
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