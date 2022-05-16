https://ria.ru/20220516/festival-1788861386.html

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино - РИА Новости, 16.05.2022

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино и отметил вклад мероприятия РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:36

2022-05-16T17:36

2022-05-16T17:36

культура

тула

общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино и отметил вклад мероприятия в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рад приветствовать вас в городе-герое Туле, на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова – выдающегося кинорежиссёра, фронтовика. За прошедшее время ваш фестиваль занял достойное место в календаре значимых событий в культурной и общественной жизни страны, обрёл свою преданную аудиторию, стал признанной площадкой для демонстрации лучших фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне", - говорится в телеграмме.Президент убежден, что форум ко дню 80-летия Сталинградской битвы запомнится участникам и гостям интересными и глубокими творческими работами, "внесёт свой вклад в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории".Путин добавил, что форум будет содействовать плодотворному профессиональному общению, обмену опытом, укреплению личных контактов, а также пожелал участникам и гостям успехов и всего самого доброго.

https://rsport.ria.ru/20220510/putin-1787768380.html

https://ria.ru/20220415/privetstvie-1783793795.html

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Дарья Буймова

тула, общество, владимир путин