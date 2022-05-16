Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220516/festival-1788861386.html
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино - РИА Новости, 16.05.2022
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино и отметил вклад мероприятия РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:36
2022-05-16T17:36
культура
тула
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787943900_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_09406a918f9bd551e78b7fd164d0ff64.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино и отметил вклад мероприятия в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рад приветствовать вас в городе-герое Туле, на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова – выдающегося кинорежиссёра, фронтовика. За прошедшее время ваш фестиваль занял достойное место в календаре значимых событий в культурной и общественной жизни страны, обрёл свою преданную аудиторию, стал признанной площадкой для демонстрации лучших фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне", - говорится в телеграмме.Президент убежден, что форум ко дню 80-летия Сталинградской битвы запомнится участникам и гостям интересными и глубокими творческими работами, "внесёт свой вклад в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории".Путин добавил, что форум будет содействовать плодотворному профессиональному общению, обмену опытом, укреплению личных контактов, а также пожелал участникам и гостям успехов и всего самого доброго.
https://rsport.ria.ru/20220510/putin-1787768380.html
https://ria.ru/20220415/privetstvie-1783793795.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787943900_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_12b7a187df7342603500782fc379f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, общество, владимир путин
17:36 16.05.2022
 
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля военного кино

Президент Путин: фестиваль военного кино внесет вклад в сохранение памяти о прошлом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино и отметил вклад мероприятия в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:39Хоккей
Путин поприветствовал участников фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи
"Рад приветствовать вас в городе-герое Туле, на открытии XX юбилейного Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова – выдающегося кинорежиссёра, фронтовика. За прошедшее время ваш фестиваль занял достойное место в календаре значимых событий в культурной и общественной жизни страны, обрёл свою преданную аудиторию, стал признанной площадкой для демонстрации лучших фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне", - говорится в телеграмме.
Президент убежден, что форум ко дню 80-летия Сталинградской битвы запомнится участникам и гостям интересными и глубокими творческими работами, "внесёт свой вклад в сбережение памяти о героических страницах отечественной истории".
Путин добавил, что форум будет содействовать плодотворному профессиональному общению, обмену опытом, укреплению личных контактов, а также пожелал участникам и гостям успехов и всего самого доброго.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 18:25
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Ночь Юрия Гагарина"
 
КультураТулаОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала