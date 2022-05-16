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На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов - РИА Новости, 16.05.2022
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На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов
На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов - РИА Новости, 16.05.2022
На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов
На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:17
2022-05-16T19:17
краснодарский край
анапа
мостовский район
общество
краснодарский край
россия
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает администрация региона."По нацпроекту "Здравоохранение" до 2025 года планируем построить 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Наша задача – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Анны Миньковой.Замглавы добавила, что в 2021 году уже возвели 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Анапы, Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Лабинского и Мостовского районов. В 2022 году появятся еще 11 медучреждений такого типа.Власти Краснодарского края до 2025 года намерены направить более 20 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена региона.
https://ria.ru/20220505/kuban-1787060205.html
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анапа
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анапа, мостовский район, общество, краснодарский край, россия, здоровье - общество
19:17 16.05.2022
 
На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов

На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает администрация региона.
"По нацпроекту "Здравоохранение" до 2025 года планируем построить 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Наша задача – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Анны Миньковой.
Виноградники на хуторе Семигорский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:35Краснодарский край
На Кубани в 2022 году планируют построить 18 офисов врача общей практики
Замглавы добавила, что в 2021 году уже возвели 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Анапы, Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Лабинского и Мостовского районов. В 2022 году появятся еще 11 медучреждений такого типа.
Власти Краснодарского края до 2025 года намерены направить более 20 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена региона.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:33Краснодарский край
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой
 
Краснодарский крайАнапаМостовский районОбществоКраснодарский крайРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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