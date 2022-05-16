https://ria.ru/20220516/fap-1788887541.html

На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов

На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов - РИА Новости, 16.05.2022

На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов

На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:17

2022-05-16T19:17

2022-05-16T19:17

краснодарский край

анапа

мостовский район

общество

краснодарский край

россия

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. На Кубани до 2025 года по нацпроекту планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает администрация региона."По нацпроекту "Здравоохранение" до 2025 года планируем построить 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Наша задача – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – приводятся в релизе слова вице-губернатора Анны Миньковой.Замглавы добавила, что в 2021 году уже возвели 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Анапы, Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Лабинского и Мостовского районов. В 2022 году появятся еще 11 медучреждений такого типа.Власти Краснодарского края до 2025 года намерены направить более 20 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена региона.

https://ria.ru/20220505/kuban-1787060205.html

https://ria.ru/20220506/infrastruktura-1787270845.html

анапа

мостовский район

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анапа, мостовский район, общество, краснодарский край, россия, здоровье - общество