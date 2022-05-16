https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html
ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине
ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине
Экономика Европейского союза сильно страдает из-за ситуации на Украине, ЕС считает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, однако снизил... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:23
2022-05-16T13:23
2022-05-16T13:23
экономика
евросоюз
еврокомиссия
украина
валдис домбровскис
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Экономика Европейского союза сильно страдает из-за ситуации на Украине, ЕС считает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, однако снизил прогноз экономического роста, поскольку ситуация остается неопределенной, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис."Экономика ЕС сильно страдает… мы понизили наш экономический прогноз. Рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределенность и риски остаются высокими", - написал Домбровскис в Twitter.Европейская комиссия в понедельник обнародовала экономический прогноз, в котором понизила ожидания по экономическому росту ЕС и повысила - по инфляции. Так, рост ВВП теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% - в 2023 по сравнению с прошлым прогнозом в 4,0% и 2,8%, соответственно. Инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители.В понедельник перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель заявил, что мировая экономика стоит "перед лицом глубокого экономического кризиса" из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html
https://ria.ru/20220512/gaz-1788026137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, еврокомиссия, украина, валдис домбровскис, санкции в отношении россии
ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине
Вице-президент ЕК Домбровскис: экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине