https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html

ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине

ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 16.05.2022

ЕК заявила, что экономика Евросоюза страдает из-за ситуации на Украине

Экономика Европейского союза сильно страдает из-за ситуации на Украине, ЕС считает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, однако снизил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:23

2022-05-16T13:23

2022-05-16T13:23

экономика

евросоюз

еврокомиссия

украина

валдис домбровскис

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Экономика Европейского союза сильно страдает из-за ситуации на Украине, ЕС считает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, однако снизил прогноз экономического роста, поскольку ситуация остается неопределенной, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис."Экономика ЕС сильно страдает… мы понизили наш экономический прогноз. Рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределенность и риски остаются высокими", - написал Домбровскис в Twitter.Европейская комиссия в понедельник обнародовала экономический прогноз, в котором понизила ожидания по экономическому росту ЕС и повысила - по инфляции. Так, рост ВВП теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% - в 2023 по сравнению с прошлым прогнозом в 4,0% и 2,8%, соответственно. Инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители.В понедельник перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель заявил, что мировая экономика стоит "перед лицом глубокого экономического кризиса" из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788026137.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, еврокомиссия, украина, валдис домбровскис, санкции в отношении россии