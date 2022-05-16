https://ria.ru/20220516/evakuatsiya-1788834855.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 219 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 219 человек - РИА Новости, 16.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 219 человек

Почти 220 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:04

2022-05-16T16:04

2022-05-16T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мариуполь

донецкая народная республика

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Почти 220 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны.Отмечается, что сейчас они находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС республики.В начале марта российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь, а в середине апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном переходе города под контроль военных, отметив, что на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промышленную зону.По данным главы республики Дениса Пушилина, по состоянию на 11 мая территорию предприятия покинули все гражданские люди.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия