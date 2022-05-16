https://ria.ru/20220516/evakuatsiya-1788737763.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 300 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 300 человек - РИА Новости, 16.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 300 человек

Более 300 человек, включая 50 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:54

2022-05-16T09:54

2022-05-16T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

мариуполь

александр семенов (батальон "восток")

владимир путин

игорь конашенков

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Более 300 человек, включая 50 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 15 мая до 08:00 16 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 314 человек, включая 50 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Как отмечается, всего за период с 5 марта в пункт оказания помощи эвакуируемому населению "Безыменное" эвакуированы 32 638 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

украина

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донецкая народная республика, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, игорь конашенков, россия