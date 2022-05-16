https://ria.ru/20220516/espch-1788883428.html

Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 16.05.2022

Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:58

2022-05-16T18:58

2022-05-16T18:58

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

совет европы

единая россия

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года, не будут исполняться в РФ, а также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, рассказал РИА Новости источник в палате."Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 18 мая законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.Ранее группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в РФ.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

https://ria.ru/20220505/odessa-1787064024.html

https://ria.ru/20220403/espch-1781512729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, совет европы, единая россия, общество