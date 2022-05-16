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Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 16.05.2022
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Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ
Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 16.05.2022
Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:58
2022-05-16T18:58
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
совет европы
единая россия
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года, не будут исполняться в РФ, а также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, рассказал РИА Новости источник в палате."Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 18 мая законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.Ранее группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в РФ.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
https://ria.ru/20220505/odessa-1787064024.html
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, совет европы, единая россия, общество
18:58 16.05.2022
 
Источник: ГД рассмотрит в среду проект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Госдума в среду рассмотрит законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года, не будут исполняться в РФ, а также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, рассказал РИА Новости источник в палате.
"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 18 мая законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.
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Ранее группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в РФ.
Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
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РоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФСовет ЕвропыЕдиная РоссияОбщество
 
 
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