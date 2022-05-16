15:26 16.05.2022 (обновлено: 15:45 16.05.2022)
"Единая Россия" внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ
"Единая Россия" внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ после 16 марта
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в РФ.
Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта. Как пояснил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образования "вакуума" в исполнении решений".
"Вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства Российской Федерации, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - заявил Крашенинников журналистам.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.