https://ria.ru/20220516/espch-1788822388.html

"Единая Россия" внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ

"Единая Россия" внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 16.05.2022

"Единая Россия" внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ

Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского Суда по правам человека РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:26

2022-05-16T15:26

2022-05-16T15:45

европейский суд по правам человека (еспч)

политика

россия

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в РФ.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта. Как пояснил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образования "вакуума" в исполнении решений"."Вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства Российской Федерации, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - заявил Крашенинников журналистам.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220505/odessa-1787064024.html

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Кирилл Волков

европейский суд по правам человека (еспч), политика, россия, госдума рф, единая россия