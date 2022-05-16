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Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
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Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ
Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ
Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:37
2022-05-16T20:19
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде, чтобы произвести платежи в этом месяце вовремя и избежать каких-либо рисков для поставок газа", — утверждает агентство.Представитель компании ответил СМИ, что фирма не комментирует слухи и не начинала процедуру открытия двух счетов.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны объединения, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.
https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html
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eni , экономика, россия, газпромбанк, в мире, италия, природный газ
19:37 16.05.2022 (обновлено: 20:19 16.05.2022)
 
Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ

Bloomberg: итальянская Eni готова открыть счет в рублях для оплаты поставок газа

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде, чтобы произвести платежи в этом месяце вовремя и избежать каких-либо рисков для поставок газа", — утверждает агентство.
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Представитель компании ответил СМИ, что фирма не комментирует слухи и не начинала процедуру открытия двух счетов.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны объединения, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.
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