https://ria.ru/20220516/eni-1788891029.html

Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ

Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях, сообщили СМИ

Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:37

2022-05-16T19:37

2022-05-16T20:19

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде, чтобы произвести платежи в этом месяце вовремя и избежать каких-либо рисков для поставок газа", — утверждает агентство.Представитель компании ответил СМИ, что фирма не комментирует слухи и не начинала процедуру открытия двух счетов.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны объединения, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.

https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html

https://ria.ru/20220516/zapasy-1788801686.html

https://ria.ru/20220516/yaponiya-1788834538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

eni , экономика, россия, газпромбанк, в мире, италия, природный газ