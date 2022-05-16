Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго
Глава МИД Словакии Корчок попросил о трехлетнем переходном периоде для нефтяного эмбарго
Добыча нефти. Архивное фото
ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти, заявил в понедельник по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок.
"Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат", - сказал Корчок.
Он подтвердил, что Словакия просит партнеров по ЕС о трехлетнем переходном периоде к полному отказу от российской нефти.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.