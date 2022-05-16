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Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022
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Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго
Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022
Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго
Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:53
2022-05-16T12:53
владимир путин
дмитрий биричевский
украина
словакия
россия
евросоюз
в мире
иван корчок
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти, заявил в понедельник по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие."Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат", - сказал Корчок.Он подтвердил, что Словакия просит партнеров по ЕС о трехлетнем переходном периоде к полному отказу от российской нефти.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788335470.html
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владимир путин, дмитрий биричевский, украина, словакия, россия, евросоюз, в мире, иван корчок
12:53 16.05.2022
 
Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго

Глава МИД Словакии Корчок попросил о трехлетнем переходном периоде для нефтяного эмбарго

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти, заявил в понедельник по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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"Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат", - сказал Корчок.
Он подтвердил, что Словакия просит партнеров по ЕС о трехлетнем переходном периоде к полному отказу от российской нефти.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России
 
Владимир ПутинДмитрий БиричевскийУкраинаСловакияРоссияЕвросоюзВ миреИван Корчок
 
 
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