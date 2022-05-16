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Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции - РИА Новости, 16.05.2022
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Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции
Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции - РИА Новости, 16.05.2022
Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции
Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:25
2022-05-16T20:25
экономика
технологии
россия
центр развития перспективных технологий
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных товаров, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации ‎и мониторингу оборота титановой металлопродукции (далее - эксперимент). Целями эксперимента являются... апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота титановой металлопродукции для обеспечения предотвращения применения, приобретения и поставки контрафактной, фальсифицированной и неаутентичной титановой металлопродукции", - говорится в документе.Выполнять функцию оператора маркировки будет система "Честный знак" - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).Эксперимент предлагают провести с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html
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экономика, технологии, россия, центр развития перспективных технологий, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
20:25 16.05.2022
 
Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке титановой металлопродукции

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных товаров, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации ‎и мониторингу оборота титановой металлопродукции (далее - эксперимент). Целями эксперимента являются... апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота титановой металлопродукции для обеспечения предотвращения применения, приобретения и поставки контрафактной, фальсифицированной и неаутентичной титановой металлопродукции", - говорится в документе.
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Выполнять функцию оператора маркировки будет система "Честный знак" - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
Эксперимент предлагают провести с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
Закрытые магазины Zara в торговом центре - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентр развития перспективных технологийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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