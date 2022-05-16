https://ria.ru/20220516/eksperiment-1788898794.html

Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции

Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции - РИА Новости, 16.05.2022

Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции

Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:25

2022-05-16T20:25

2022-05-16T20:25

экономика

технологии

россия

центр развития перспективных технологий

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных товаров, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации ‎и мониторингу оборота титановой металлопродукции (далее - эксперимент). Целями эксперимента являются... апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота титановой металлопродукции для обеспечения предотвращения применения, приобретения и поставки контрафактной, фальсифицированной и неаутентичной титановой металлопродукции", - говорится в документе.Выполнять функцию оператора маркировки будет система "Честный знак" - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).Эксперимент предлагают провести с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html

https://ria.ru/20220513/kompanii-1788403753.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, центр развития перспективных технологий, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)