Минпромторг планирует эксперимент по маркировке титановой металлопродукции
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке титановой металлопродукции
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил провести на территории страны эксперимент по маркировке титановой металлопродукции, чтобы предотвратить покупку фальсифицированных товаров, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота титановой металлопродукции (далее - эксперимент). Целями эксперимента являются... апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота титановой металлопродукции для обеспечения предотвращения применения, приобретения и поставки контрафактной, фальсифицированной и неаутентичной титановой металлопродукции", - говорится в документе.
Выполнять функцию оператора маркировки будет система "Честный знак" - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
Эксперимент предлагают провести с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.