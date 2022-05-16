https://ria.ru/20220516/dtp-1788871109.html
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.05.2022
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
Шесть человек получили травмы при столкновении "Газели" с иномаркой в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:08
2022-05-16T18:08
2022-05-16T18:08
происшествия
нижний новгород
кстово
renault logan
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть человек получили травмы при столкновении "Газели" с иномаркой в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло днём в понедельник на въезде в город Кстово."Водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault, который перевозил сотрудников организации. В результате столкновения пострадали 5 пассажиров автомобиля Renault и водитель "Газели". Погибших нет", - говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, нижний новгород, кстово, renault logan, авто, нижегородская область
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
В ДТП в Нижегородской области при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек