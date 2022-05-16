Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/dtp-1788871109.html
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.05.2022
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
Шесть человек получили травмы при столкновении "Газели" с иномаркой в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:08
2022-05-16T18:08
происшествия
нижний новгород
кстово
renault logan
авто
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744358631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05fbbc800b91828b0b0fd5057a5b45d6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть человек получили травмы при столкновении "Газели" с иномаркой в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло днём в понедельник на въезде в город Кстово."Водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault, который перевозил сотрудников организации. В результате столкновения пострадали 5 пассажиров автомобиля Renault и водитель "Газели". Погибших нет", - говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
нижний новгород
кстово
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744358631_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2a3457af8936dc306b12746ffc0586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, кстово, renault logan, авто, нижегородская область
18:08 16.05.2022
 
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек

В ДТП в Нижегородской области при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть человек получили травмы при столкновении "Газели" с иномаркой в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло днём в понедельник на въезде в город Кстово.
"Водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault, который перевозил сотрудников организации. В результате столкновения пострадали 5 пассажиров автомобиля Renault и водитель "Газели". Погибших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияНижний НовгородКстовоRenault LoganАвтоНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала