https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html
Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры
Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры - РИА Новости, 16.05.2022
Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры
Гости итальянского телеканала Tgcom24 подрались в эфире программы Maurizio Costanzo Show, поспорив из-за отмены российской культуры. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:50
2022-05-16T17:50
2022-05-16T18:14
италия
россия
украина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гости итальянского телеканала Tgcom24 подрались в эфире программы Maurizio Costanzo Show, поспорив из-за отмены российской культуры.Потасовка произошла между независимым журналистом Джампьеро Мугини и арт-критиком Витторио Згарби. Оба выступали в программе как эксперты. Второй спикер настаивал на неправомерности запрета деятельности российских артистов.Его оппонент, в свою очередь, отметил, что у российских деятелей культуры был выбор: высказаться против спецоперации на Украине, чтобы продолжить работу на Западе. Но, по мнению Згарби, никто не обязан делать какие-либо высказывания в такой напряженной обстановке.Затем между гостями завязалась словесная перепалка, в результате которой Мугини толкнул Згарби, сбив его с ног и повредив при этом декорации студии.После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Многие организации отказались от сотрудничества с музыкантами из России. Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, а Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, в свою очередь, отменил гастроли артистов Большого театра.
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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италия, россия, украина
17:50 16.05.2022 (обновлено: 18:14 16.05.2022)
Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры
Гости Maurizio Costanzo Show об отмене культуры России в Италии подрались в прямом эфире
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Гости итальянского телеканала Tgcom24
подрались в эфире программы Maurizio Costanzo Show
, поспорив из-за отмены российской культуры.
Потасовка произошла между независимым журналистом Джампьеро Мугини и арт-критиком Витторио Згарби. Оба выступали в программе как эксперты. Второй спикер настаивал на неправомерности запрета деятельности российских артистов.
"Если певцу или дирижеру нельзя в Италию, только потому что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо! Это люди, у которых есть достоинство и любовь к искусству! Их нужно защищать! Всегда, до самого конца!" — заявил эксперт и добавил, что "наказывать" искусство и музыку в подобной ситуации нельзя.
Его оппонент, в свою очередь, отметил, что у российских деятелей культуры был выбор: высказаться против спецоперации на Украине
, чтобы продолжить работу на Западе. Но, по мнению Згарби, никто не обязан делать какие-либо высказывания в такой напряженной обстановке.
Затем между гостями завязалась словесная перепалка, в результате которой Мугини толкнул Згарби, сбив его с ног и повредив при этом декорации студии.
После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Многие организации отказались от сотрудничества с музыкантами из России. Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, а Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, в свою очередь, отменил гастроли артистов Большого театра.