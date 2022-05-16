https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры

Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры - РИА Новости, 16.05.2022

Гости итальянского телешоу подрались из-за отмены российской культуры

Гости итальянского телеканала Tgcom24 подрались в эфире программы Maurizio Costanzo Show, поспорив из-за отмены российской культуры. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:50

2022-05-16T17:50

2022-05-16T18:14

италия

россия

украина

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гости итальянского телеканала Tgcom24 подрались в эфире программы Maurizio Costanzo Show, поспорив из-за отмены российской культуры.Потасовка произошла между независимым журналистом Джампьеро Мугини и арт-критиком Витторио Згарби. Оба выступали в программе как эксперты. Второй спикер настаивал на неправомерности запрета деятельности российских артистов.Его оппонент, в свою очередь, отметил, что у российских деятелей культуры был выбор: высказаться против спецоперации на Украине, чтобы продолжить работу на Западе. Но, по мнению Згарби, никто не обязан делать какие-либо высказывания в такой напряженной обстановке.Затем между гостями завязалась словесная перепалка, в результате которой Мугини толкнул Згарби, сбив его с ног и повредив при этом декорации студии.После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Многие организации отказались от сотрудничества с музыкантами из России. Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, а Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, в свою очередь, отменил гастроли артистов Большого театра.

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

италия

россия

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

италия, россия, украина