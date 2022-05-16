https://ria.ru/20220516/dozhdi-1788721471.html

Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья

Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья - РИА Новости, 16.05.2022

Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья

Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья, где сложилась непростая обстановка в лесах, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:54

2022-05-16T05:54

2022-05-16T12:34

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья, где сложилась непростая обстановка в лесах, сообщает Примгидромет.В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим. В разных районах края периодически возникают природные пожары, некоторые – вблизи жилых домов."Днем в субботу почти повсеместно прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы. В ночь на воскресенье дожди прекратились. Днем снова местами прошли кратковременные дожди… Дожди оказали благотворное влияние на пожароопасную обстановку, уровень пожароопасности на большей территории понизился. Только в Уссурийском, Кировском и местами Дальнереченском районах сохраняется 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего осадков - 19-40 миллиметров – за выходные выпало в восточных районах и на юге центральных.

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788643817.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия