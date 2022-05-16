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Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья - РИА Новости, 16.05.2022
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Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья
Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья - РИА Новости, 16.05.2022
Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья
Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья, где сложилась непростая обстановка в лесах, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:54
2022-05-16T12:34
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья, где сложилась непростая обстановка в лесах, сообщает Примгидромет.В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим. В разных районах края периодически возникают природные пожары, некоторые – вблизи жилых домов."Днем в субботу почти повсеместно прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы. В ночь на воскресенье дожди прекратились. Днем снова местами прошли кратковременные дожди… Дожди оказали благотворное влияние на пожароопасную обстановку, уровень пожароопасности на большей территории понизился. Только в Уссурийском, Кировском и местами Дальнереченском районах сохраняется 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего осадков - 19-40 миллиметров – за выходные выпало в восточных районах и на юге центральных.
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происшествия, россия
05:54 16.05.2022 (обновлено: 12:34 16.05.2022)
 
Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья

Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкУссурийская тайга
Уссурийская тайга - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Прошедшие в выходные дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья, где сложилась непростая обстановка в лесах, сообщает Примгидромет.
В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим. В разных районах края периодически возникают природные пожары, некоторые – вблизи жилых домов.
"Днем в субботу почти повсеместно прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы. В ночь на воскресенье дожди прекратились. Днем снова местами прошли кратковременные дожди… Дожди оказали благотворное влияние на пожароопасную обстановку, уровень пожароопасности на большей территории понизился. Только в Уссурийском, Кировском и местами Дальнереченском районах сохраняется 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего осадков - 19-40 миллиметров – за выходные выпало в восточных районах и на юге центральных.
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