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Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца августа - РИА Новости, 16.05.2022
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Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца августа
Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца августа - РИА Новости, 16.05.2022
Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца августа
Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа, сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T22:52
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рига
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа, сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД."Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника, говорится в отчете Министерства внутренних дел, поданном правительству", - говорится в сообщении.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, латвия, рига
22:52 16.05.2022
 
Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца августа

Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа

© Sputnik / Рига / Перейти в фотобанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
На территории мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа, сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД.
"Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника, говорится в отчете Министерства внутренних дел, поданном правительству", - говорится в сообщении.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
На фоне решения Латвии глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Президент Латвии Эгилс Левитс - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 21:11
Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги
 
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