08:21 16.05.2022 (обновлено: 10:23 16.05.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ снарядами калибра 122 миллиметра
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник трижды обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06.50 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра. 06.50 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — сообщило представительство в своем Telegram-канале.
В 8:30 ВСУ выпустили еще по четыре 122-миллиметровых снаряда по Петровскому, Ленинскому и Кировскому районам Донецка.
Кроме того, в 9:10 украинская армия вновь обстреляла восемью 122-миллиметровыми снарядами Петровский район города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.