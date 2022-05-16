https://ria.ru/20220516/donetsk-1788727441.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска утром в понедельник трижды обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:21

2022-05-16T08:21

2022-05-16T10:23

в мире

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сергей лавров

донецк (днр)

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украина

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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник трижды обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 8:30 ВСУ выпустили еще по четыре 122-миллиметровых снаряда по Петровскому, Ленинскому и Кировскому районам Донецка.Кроме того, в 9:10 украинская армия вновь обстреляла восемью 122-миллиметровыми снарядами Петровский район города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788656509.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецк (днр), россия, украина