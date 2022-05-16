https://ria.ru/20220516/donbass-1788782068.html

В ДНР рассказали о планах окружить украинскую группировку под Авдеевкой

В ДНР рассказали о планах окружить украинскую группировку под Авдеевкой - РИА Новости, 16.05.2022

В ДНР рассказали о планах окружить украинскую группировку под Авдеевкой

Подразделения Донецкой народной республики не будут входить в Авдеевку и другие города ДНР для того, чтобы взять остающуюся там группировку украинских военных... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:06

2022-05-16T13:06

2022-05-16T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

эдуард басурин

авдеевка

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения Донецкой народной республики не будут входить в Авдеевку и другие города ДНР для того, чтобы взять остающуюся там группировку украинских военных "в кольцо", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Процесс идет не спеша. Он видоизменился. Мы сейчас не собираемся входить ни в Авдеевку, ни в какие-то другие большие города. Мы будем отходить, тем самым забирая их в кольцо. Тем самым, когда будет отрезана подача необходимых материальных средств, то, что там останется - они будут в окружении. И у них будет шанс остаться в живых", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/okruzhenie-1788619029.html

россия

украина

донецкая народная республика

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, эдуард басурин, авдеевка, ситуация в днр и лнр