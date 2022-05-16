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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/donbass-1788754770.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 16.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:12
2022-05-16T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населённый пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.45 - населённый пункт Авдеевка - населённый пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/donetsk-1788733481.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, украина
11:12 16.05.2022 (обновлено: 11:44 16.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населённый пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.45 - населённый пункт Авдеевка - населённый пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраина
 
 
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