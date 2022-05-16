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В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом - РИА Новости, 16.05.2022
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом
В Белгородской области за все время спецоперации РФ на Украине пострадал 281 дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсети... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T22:28
2022-05-16T22:28
2022-05-16T22:29
белгородская область
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. В Белгородской области за все время спецоперации РФ на Украине пострадал 281 дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте"."За все время проведения спецоперации пострадал 281 дом в Белгородской области, 126 мы уже восстановили. Единственная проблема, где мы сейчас не восстанавливаем, это, конечно, Журавлевка и Нехотеевка. Почему? Потому что, к сожалению, пока продолжаются обстрелы" - рассказал губернатор.Он отметил, как только вопрос безопасности будет решен, восстановительные работы сразу же начнутся, как это произошло во многих других селах, и пообещал сделать это максимально быстро.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. В воскресенье был обстрелян поселок Середа, один человек получил ранение. Поселок находится в непосредственной близости к границе с Украиной.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html
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белгородская область, украина, происшествия
22:28 16.05.2022 (обновлено: 22:29 16.05.2022)
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом
В Белгородской области за время спецоперации пострадал 281 дом