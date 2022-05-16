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Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО
Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО
Правительство России признало утратившим силу документ, утверждавший правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:51
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нато
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство России признало утратившим силу документ, утверждавший правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Признать утратившим силу: - постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО"; ... - постановление правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года №1056 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555", - говорится в сообщении.
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нато, правительство рф
23:51 16.05.2022
 
Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО

Правительство признало утратившим силу документ по субсидированию центра Россия — НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство России признало утратившим силу документ, утверждавший правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Признать утратившим силу: - постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО"; ... - постановление правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года №1056 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555", - говорится в сообщении.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 12:58
Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО
 
НАТОПравительство РФ
 
 
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