https://ria.ru/20220516/dokument-1788917047.html

Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО

Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Правительство признало утратившим силу документ по центру Россия — НАТО

Правительство России признало утратившим силу документ, утверждавший правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:51

2022-05-16T23:51

2022-05-16T23:51

нато

правительство рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство России признало утратившим силу документ, утверждавший правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Признать утратившим силу: - постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО"; ... - постановление правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года №1056 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №1555", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/podderzhka-1788779766.html

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нато, правительство рф