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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 боеприпасов, погибли два мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:07

2022-05-16T09:07

2022-05-16T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 боеприпасов, погибли два мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм. На горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, СПГ/РПГ, АГС, зенитную установку. Выпустили 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, ранена женщина. Повреждено 21 домостроение в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс