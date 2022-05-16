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В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 16.05.2022
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В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями
В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 16.05.2022
В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями
В Крым из Запорожской области Украины доставили четырех детей с тяжелыми заболеваниями, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио министра... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:43
2022-05-16T12:47
здоровье - общество
анна кузнецова
запорожская область
госдума рф
симферополь
россия
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Крым из Запорожской области Украины доставили четырех детей с тяжелыми заболеваниями, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский."В Крым доставили четверых детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, из Запорожской области. Здесь им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Скорупский.По его словам, состояние детей в целом оценивается как удовлетворительное. Они проходят дополнительное обследование в зависимости от заболевания. При этом одного из маленьких пациентов уже прооперировали, а для консультации другого приедут федеральные специалисты из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.Собеседник агентства подчеркнул, что дети находятся в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе под круглосуточным медицинским наблюдением. Их уже посетила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.
https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788720527.html
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запорожская область
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здоровье - общество, анна кузнецова, запорожская область, госдума рф, симферополь, россия, в мире, республика крым
12:43 16.05.2022 (обновлено: 12:47 16.05.2022)
 
В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями

В Крым из Запорожской области доставили четырех детей с тяжелыми заболеваниями

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Крым из Запорожской области Украины доставили четырех детей с тяжелыми заболеваниями, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.
"В Крым доставили четверых детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, из Запорожской области. Здесь им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Скорупский.
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По его словам, состояние детей в целом оценивается как удовлетворительное. Они проходят дополнительное обследование в зависимости от заболевания. При этом одного из маленьких пациентов уже прооперировали, а для консультации другого приедут федеральные специалисты из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
Собеседник агентства подчеркнул, что дети находятся в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе под круглосуточным медицинским наблюдением. Их уже посетила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.
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Здоровье - ОбществоАнна КузнецоваЗапорожская областьГосдума РФСимферопольРоссияВ миреРеспублика Крым
 
 
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