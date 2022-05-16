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Оппозиционный депутат Рады Шуфрич покинул Украину, сообщили СМИ

Оппозиционный депутат Рады Шуфрич покинул Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

Оппозиционный депутат Рады Шуфрич покинул Украину, сообщили СМИ

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул страну, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:57

2022-05-16T18:57

2022-05-16T18:57

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич покинул страну, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Черновецкой областной военной администрации Сергея Осачука."Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину", - сообщило агентство УНИАН.Глава областной военной администрации не уточнил подробностей, отметил только, что Шуфрич пересек границу через пункт пропуска "Порубное".В начале марта украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/zapret-1788594306.html

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украина

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в мире, нестор шуфрич, владимир путин, россия, украина, донбасс