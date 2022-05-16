https://ria.ru/20220516/delo-1788717522.html
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Приморье - РИА Новости, 16.05.2022
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки между двумя компаниями в посёлке Рощино в Приморье, в результате которой погиб человек, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T03:00
2022-05-16T03:00
2022-05-16T10:22
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки между двумя компаниями в посёлке Рощино в Приморье, в результате которой погиб человек, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.В соцсетях опубликовано видео, на котором около 10 молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двоих из них предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД РИА Новости сообщили, что в результате стрельбы в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, скончался в больнице. Сейчас полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта.По его словам, на месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, проведён осмотр, допрашиваются свидетели, назначены судебные эксперты, устанавливаются личности подозреваемых.В СУСК агентству также уточнили, что в ходе перестрелки один человек погиб, двое ранены.
https://ria.ru/20220513/diskoteka-1788363504.html
россия
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры массовой драки со стрельбой у клуба в Приморье
Массовая драка со стрельбой произошла у клуба в Приморье
2022-05-16T03:00
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, приморский край
03:00 16.05.2022 (обновлено: 10:22 16.05.2022)
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в приморском поселке Рощино
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки между двумя компаниями в посёлке Рощино в Приморье, в результате которой погиб человек, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.
В соцсетях опубликовано видео, на котором около 10 молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двоих из них предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД РИА Новости сообщили, что в результате стрельбы в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, скончался в больнице. Сейчас полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказал собеседник.
По его словам, на месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, проведён осмотр, допрашиваются свидетели, назначены судебные эксперты, устанавливаются личности подозреваемых.
В СУСК агентству также уточнили, что в ходе перестрелки один человек погиб, двое ранены.