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Путин продлил срок службы Юрию Чайке - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Путин продлил срок службы Юрию Чайке - РИА Новости, 16.05.2022
Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:37
2022-05-16T14:44
юрий чайка
политика
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.
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юрий чайка, политика, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин
14:37 16.05.2022 (обновлено: 14:44 16.05.2022)
 
Путин продлил срок службы Юрию Чайке

Путин продлил срок службы полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.
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Юрий ЧайкаПолитикаСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир Путин
 
 
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