https://ria.ru/20220516/chayka-1788806472.html
Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Путин продлил срок службы Юрию Чайке - РИА Новости, 16.05.2022
Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:37
2022-05-16T14:37
2022-05-16T14:44
юрий чайка
политика
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220303/gossluzhba-1776267511.html
северо-кавказский федеральный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чайка, политика, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин
14:37 16.05.2022 (обновлено: 14:44 16.05.2022)
Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Путин продлил срок службы полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке