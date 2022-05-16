https://ria.ru/20220516/chayka-1788806472.html

Путин продлил срок службы Юрию Чайке

Путин продлил срок службы Юрию Чайке - РИА Новости, 16.05.2022

Путин продлил срок службы Юрию Чайке

Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:37

2022-05-16T14:37

2022-05-16T14:44

юрий чайка

политика

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750521952_0:166:3033:1872_1920x0_80_0_0_040ac3991fe5d2aeb6fb99d10c906f81.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 21 мая 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220303/gossluzhba-1776267511.html

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий чайка, политика, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин