https://ria.ru/20220516/chalaev-1788903268.html

Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев

Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев - РИА Новости, 16.05.2022

Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев

Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:52

2022-05-16T20:52

2022-05-16T20:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он добавил, что Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат" в ЛНР, они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и "всем необходимым для осуществления боевых задач".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20210510/geroy-1731664255.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, луганская народная республика, украина