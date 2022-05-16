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Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/chalaev-1788903268.html
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев - РИА Новости, 16.05.2022
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев
Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:52
2022-05-16T20:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он добавил, что Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат" в ЛНР, они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и "всем необходимым для осуществления боевых задач".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
луганская народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
20:52 16.05.2022
 
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев

Глава Чечни Кадыров: руководить чеченскими подразделениями в ЛНР будет Замид Чалаев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКомандир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и председатель парламента ЧР Магомед Даудов по моему поручению прибыли в Луганскую народную республику. Они представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину... Замида Чалаева, командира специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, который будет осуществлять общее руководство действиями чеченских подразделений в Луганском направлении", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат" в ЛНР, они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и "всем необходимым для осуществления боевых задач".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Рамзан Кадыров и Командир Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени А.-Х. Кадырова Замид Чалаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая 2021, 15:45
Путин присвоил звание Героя России командиру полка спецназа Чечни Чалаеву
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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