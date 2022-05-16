https://ria.ru/20220516/chalaev-1788903268.html
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев - РИА Новости, 16.05.2022
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев
Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:52
2022-05-16T20:52
2022-05-16T20:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он добавил, что Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат" в ЛНР, они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и "всем необходимым для осуществления боевых задач".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20210510/geroy-1731664255.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14b8881cde11d216e77ba7f012b02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
Руководить действиями чеченских подразделений в ЛНР будет Замид Чалаев
Глава Чечни Кадыров: руководить чеченскими подразделениями в ЛНР будет Замид Чалаев
ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Общее руководство действиями чеченских подразделений в ЛНР будет осуществлять командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и председатель парламента ЧР Магомед Даудов по моему поручению прибыли в Луганскую народную республику. Они представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину... Замида Чалаева, командира специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, который будет осуществлять общее руководство действиями чеченских подразделений в Луганском направлении", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат" в ЛНР, они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и "всем необходимым для осуществления боевых задач".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.