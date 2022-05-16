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СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/bunt-1788755442.html
СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне
СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне - РИА Новости, 16.05.2022
СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне
Российские следователи установят украинских боевиков, попытавшихся дестабилизировать ситуацию в Херсоне, устроив бунт в местном следственном изоляторе, сообщили РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:17
2022-05-16T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи установят украинских боевиков, попытавшихся дестабилизировать ситуацию в Херсоне, устроив бунт в местном следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе СК РФ."Согласно озвученным данным, Служба безопасности Украины организовала бунт в местном следственном изоляторе, предполагавший бегство заключенных и беспорядки в городе для дискредитации действующей военно-гражданской администрации в Херсоне. Этот бунт удалось подавить при содействии российской военной полиции. Следственный комитет зафиксирует указанный факт, установит причастных и даст их действиям правовую оценку", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что следователи тщательно изучат и проанализируют сведения о предпринятой попытке украинских националистов дестабилизировать ситуацию в Херсоне.
https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html
украина
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в мире, украина, херсон, следственный комитет россии (ск рф)
11:17 16.05.2022
 
СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне

СК установит украинских боевиков, попытавшихся устроить бунт в СИЗО в Херсоне

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи установят украинских боевиков, попытавшихся дестабилизировать ситуацию в Херсоне, устроив бунт в местном следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Согласно озвученным данным, Служба безопасности Украины организовала бунт в местном следственном изоляторе, предполагавший бегство заключенных и беспорядки в городе для дискредитации действующей военно-гражданской администрации в Херсоне. Этот бунт удалось подавить при содействии российской военной полиции. Следственный комитет зафиксирует указанный факт, установит причастных и даст их действиям правовую оценку", - сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что следователи тщательно изучат и проанализируют сведения о предпринятой попытке украинских националистов дестабилизировать ситуацию в Херсоне.
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