https://ria.ru/20220516/bunt-1788755442.html

СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне

СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне - РИА Новости, 16.05.2022

СК изучит данные о попытке СБУ устроить бунт в СИЗО в Херсоне

Российские следователи установят украинских боевиков, попытавшихся дестабилизировать ситуацию в Херсоне, устроив бунт в местном следственном изоляторе, сообщили РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:17

2022-05-16T11:17

2022-05-16T11:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи установят украинских боевиков, попытавшихся дестабилизировать ситуацию в Херсоне, устроив бунт в местном следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе СК РФ."Согласно озвученным данным, Служба безопасности Украины организовала бунт в местном следственном изоляторе, предполагавший бегство заключенных и беспорядки в городе для дискредитации действующей военно-гражданской администрации в Херсоне. Этот бунт удалось подавить при содействии российской военной полиции. Следственный комитет зафиксирует указанный факт, установит причастных и даст их действиям правовую оценку", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что следователи тщательно изучат и проанализируют сведения о предпринятой попытке украинских националистов дестабилизировать ситуацию в Херсоне.

https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html

украина

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, херсон, следственный комитет россии (ск рф)