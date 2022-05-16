01:16 16.05.2022 (обновлено: 01:25 16.05.2022)
Россиянам объяснили, почему "борщевой набор" дорожает быстрее фруктов
Экономист Черников заявил об отсутствии взаимосвязи между ростом цен на фрукты и овощи
© Фото : Виталий КовальчукБорщ
© Фото : Виталий Ковальчук
Борщ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многие россияне считают фрукты экзотическими и редкими - в России они не растут, а значит должны быть дороже привычных капусты и картошки, да и рост цен на импорт должен происходить быстрее. Это мнение не всегда верное, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Он привел пример — взаимосвязь между производством апельсинов и свеклы примерно такая же, как между тракторами и спорткарами. И то, и другое делается из стали, потребляет бензин и ездить, но динамика их цен никак не связана.
“Один из самых устойчивых стереотипов – это фраза “ну это же растёт/делается у нас”! И раз, бананы у нас не растут, а капуста растёт, то любые нарушения в экономике должны в первую очередь приводить к сложностям с бананами, но не с капустой, ведь она – отечественный продукт”, - подчеркнул Черников.
Еще один характерный пример - на фоне сообщений о грядущем дефиците бананов они подорожали примерно на треть, но вскоре снова подешевели. Однако капуста, которая производится в России, а не в Эквадоре, в цене не упала.