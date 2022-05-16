https://ria.ru/20220516/borsch-1788714180.html

Россиянам объяснили, почему "борщевой набор" дорожает быстрее фруктов

Россиянам объяснили, почему "борщевой набор" дорожает быстрее фруктов - РИА Новости, 16.05.2022

Россиянам объяснили, почему "борщевой набор" дорожает быстрее фруктов

Многие россияне считают фрукты экзотическими и редкими - в России они не растут, а значит должны быть дороже привычных капусты и картошки, да и рост цен на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:16

2022-05-16T01:16

2022-05-16T01:25

россия

эквадор

экономика

фрукты

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многие россияне считают фрукты экзотическими и редкими - в России они не растут, а значит должны быть дороже привычных капусты и картошки, да и рост цен на импорт должен происходить быстрее. Это мнение не всегда верное, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.Он привел пример — взаимосвязь между производством апельсинов и свеклы примерно такая же, как между тракторами и спорткарами. И то, и другое делается из стали, потребляет бензин и ездить, но динамика их цен никак не связана.Еще один характерный пример - на фоне сообщений о грядущем дефиците бананов они подорожали примерно на треть, но вскоре снова подешевели. Однако капуста, которая производится в России, а не в Эквадоре, в цене не упала.

https://ria.ru/20220415/tseny-1783690300.html

россия

эквадор

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, эквадор, экономика, фрукты