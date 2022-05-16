https://ria.ru/20220516/booking-1788840134.html

Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com

Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com - РИА Новости, 16.05.2022

Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com

Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:24

2022-05-16T16:24

2022-05-16T16:40

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

booking.com

девятый арбитражный апелляционный суд

россия

происшествия

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.ФАС ранее объясняла, что для гостиниц условие о паритете в договорах означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на портале Booking.com.Арбитражный суд Москвы в ноябре отклонил заявление Booking.com, которая просила либо полностью отменить, либо изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению заявителя, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей. Апелляционный суд в январе подтвердил решение первой инстанции.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, девятый арбитражный апелляционный суд, россия, происшествия, новости - туризм