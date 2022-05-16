Рейтинг@Mail.ru
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220516/booking-1788840134.html
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com - РИА Новости, 16.05.2022
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com
Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:24
2022-05-16T16:40
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
девятый арбитражный апелляционный суд
россия
происшествия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/22/1518972277_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_4e56c9dc0e4c73fd88d41c2a33f74668.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.ФАС ранее объясняла, что для гостиниц условие о паритете в договорах означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на портале Booking.com.Арбитражный суд Москвы в ноябре отклонил заявление Booking.com, которая просила либо полностью отменить, либо изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению заявителя, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей. Апелляционный суд в январе подтвердил решение первой инстанции.
https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html
https://ria.ru/20220514/oteli-1788527185.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/22/1518972277_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_05629166d2e99d94e61abd76104e2952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, девятый арбитражный апелляционный суд, россия, происшествия, новости - туризм
16:24 16.05.2022 (обновлено: 16:40 16.05.2022)
 
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com

Кассационный суд подтвердил законность штрафа ФАС в 1,3 миллиарда рублей для Booking.com

CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.comЛоготип Booking.com
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.com
Логотип Booking.com. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00Туризм
"Обойдемся без Airbnb": где искать отели после ухода зарубежных агрегаторов
ФАС ранее объясняла, что для гостиниц условие о паритете в договорах означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на портале Booking.com.
Арбитражный суд Москвы в ноябре отклонил заявление Booking.com, которая просила либо полностью отменить, либо изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению заявителя, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей. Апелляционный суд в январе подтвердил решение первой инстанции.
Как забронировать отель - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 15:17Туризм
Как самостоятельно забронировать отель: пошаговая инструкция для туристов
 
ТуризмМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Booking.comДевятый арбитражный апелляционный судРоссияПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала