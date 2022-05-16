https://ria.ru/20220516/bomba-1788821087.html
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком - РИА Новости, 16.05.2022
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком
Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:21
2022-05-16T15:21
2022-05-16T15:32
происшествия
технологии
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под гаджеты и борсетки.Правительство отмечает, что подобные сообщения являются "способом создания панических настроений у населения в целях подрыва доверия к действующим органам власти"."Правоохранительные органы Воронежской области не подтверждают рассылаемую информацию. В случае получения подобных сообщений в родительских чатах просим информировать об этом руководство образовательных учреждений", - добавило облправительство.
https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, воронежская область
15:21 16.05.2022 (обновлено: 15:32 16.05.2022)
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком
Власти Воронежа опровергли информацию о замаскированных под гаджеты и борсетки бомбах