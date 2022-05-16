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Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком - РИА Новости, 16.05.2022
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Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком - РИА Новости, 16.05.2022
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком
Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:21
2022-05-16T15:32
происшествия
технологии
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под гаджеты и борсетки.Правительство отмечает, что подобные сообщения являются "способом создания панических настроений у населения в целях подрыва доверия к действующим органам власти"."Правоохранительные органы Воронежской области не подтверждают рассылаемую информацию. В случае получения подобных сообщений в родительских чатах просим информировать об этом руководство образовательных учреждений", - добавило облправительство.
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происшествия, технологии, воронежская область
15:21 16.05.2022 (обновлено: 15:32 16.05.2022)
 
Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком

Власти Воронежа опровергли информацию о замаскированных под гаджеты и борсетки бомбах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСмартфоны Apple iPhone
Смартфоны Apple iPhone - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под гаджеты и борсетки.
"Циркулирующая преимущественно в родительских группах в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы разбросанных замаскированных под гаджеты и борсетки взрывных устройствах является фейком", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.
Правительство отмечает, что подобные сообщения являются "способом создания панических настроений у населения в целях подрыва доверия к действующим органам власти".
"Правоохранительные органы Воронежской области не подтверждают рассылаемую информацию. В случае получения подобных сообщений в родительских чатах просим информировать об этом руководство образовательных учреждений", - добавило облправительство.
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
 
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