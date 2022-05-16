https://ria.ru/20220516/bomba-1788821087.html

Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком

Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком - РИА Новости, 16.05.2022

Власти Воронежа назвали информацию о замаскированных бомбах фейком

Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:21

2022-05-16T15:21

2022-05-16T15:32

происшествия

технологии

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы появившихся взрывных устройствах, замаскированных под гаджеты и борсетки.Правительство отмечает, что подобные сообщения являются "способом создания панических настроений у населения в целях подрыва доверия к действующим органам власти"."Правоохранительные органы Воронежской области не подтверждают рассылаемую информацию. В случае получения подобных сообщений в родительских чатах просим информировать об этом руководство образовательных учреждений", - добавило облправительство.

https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html

воронежская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, технологии, воронежская область