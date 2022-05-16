Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах
Минобороны: украинские боевики оборудуют позиции в школах, детских садах и больницах
© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение", - рассказал генерал.
В Нелеповке (ДНР), отметил начальник НЦУО, в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке (ДНР) в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию.
Кроме того, сообщил Мизинцев, в Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.