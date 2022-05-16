https://ria.ru/20220516/boeviki-1788908287.html

Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах

Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах

Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:45

2022-05-16T21:45

2022-05-16T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ломоносов

лесной

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение", - рассказал генерал.В Нелеповке (ДНР), отметил начальник НЦУО, в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке (ДНР) в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию.Кроме того, сообщил Мизинцев, в Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.

https://ria.ru/20220516/azovstal-1788831345.html

донецкая народная республика

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лесной

украина

донбасс

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ломоносов, лесной, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, украина, донбасс