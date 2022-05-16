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Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/boeviki-1788908287.html
Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах
Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах - РИА Новости, 16.05.2022
Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах
Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:45
2022-05-16T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ломоносов
лесной
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение", - рассказал генерал.В Нелеповке (ДНР), отметил начальник НЦУО, в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке (ДНР) в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию.Кроме того, сообщил Мизинцев, в Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.
https://ria.ru/20220516/azovstal-1788831345.html
донецкая народная республика
ломоносов
лесной
украина
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в мире, донецкая народная республика, ломоносов, лесной, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, украина, донбасс
21:45 16.05.2022
 
Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах

Минобороны: украинские боевики оборудуют позиции в школах, детских садах и больницах

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Боевики Украины продолжают оборудовать позиции в школах, детсадах и больницах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение", - рассказал генерал.
В Нелеповке (ДНР), отметил начальник НЦУО, в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке (ДНР) в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию.
Кроме того, сообщил Мизинцев, в Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛомоносовЛеснойВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФУкраинаДонбасс
 
 
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