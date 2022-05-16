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В Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/boeviki-1788907433.html
В Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера
В Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера - РИА Новости, 16.05.2022
В Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера
Боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе ищут, подвергают насилию, а затем увозят в неизвестном... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:35
2022-05-16T22:37
специальная военная операция на украине
одесса
харьков
служба безопасности украины
украина
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе ищут, подвергают насилию, а затем увозят в неизвестном направлении жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, эти рейды аналогичны событиям в Харькове, Николаеве, Сумах и Чернигове."Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно", — добавил генерал.Мизинцев подчеркнул, что такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права."Очередной раз призываем страны так называемого цивилизованного Запада, прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа", — сказал он.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788062813.html
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одесса, харьков, служба безопасности украины, украина, владимир путин, россия, в мире
21:35 16.05.2022 (обновлено: 22:37 16.05.2022)
 
В Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера

Минобороны: в Одессе боевики и СБУ увозят людей, звонивших на российские номера

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе ищут, подвергают насилию, а затем увозят в неизвестном направлении жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, эти рейды аналогичны событиям в Харькове, Николаеве, Сумах и Чернигове.
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"Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно", — добавил генерал.
Мизинцев подчеркнул, что такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
"Очередной раз призываем страны так называемого цивилизованного Запада, прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа", — сказал он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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