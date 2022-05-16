https://ria.ru/20220516/biopolis-1788745873.html
Проект ОЭЗ "Биополис" представили врио главы Кировской области
Проект ОЭЗ "Биополис" представили врио главы Кировской области - РИА Новости, 16.05.2022
Проект ОЭЗ "Биополис" представили врио главы Кировской области
Проект особой экономической зоны в сфере биофармацевтики и иммунобиологии "Биополис" представили врио губернатора Кировской области Александру Соколову,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:34
2022-05-16T10:34
2022-05-16T10:34
кировская область
экономика
кировская область
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Проект особой экономической зоны в сфере биофармацевтики и иммунобиологии "Биополис" представили врио губернатора Кировской области Александру Соколову, сообщает пресс-служба правительства региона.Проект "Биополис" уже получил высокую оценку вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который курирует Кировскую область и ПФО. Он отметил, что "Биополис", в границах которого будет сформирован современный научно-производственный комплекс, является точкой роста региона.Проект представил генеральный директор ООО "Нанолек" Михаил Некрасов, заявивший, что у предприятия есть все компетенции, чтобы стать якорным резидентом."Сам проект "Биополис" может стать первой в России особой экономической зоной мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. Мы хотим сформировать современный научно-производственный комплекс, а также планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин", - цитирует пресс-служба слова Некрасова.Он отметил, что помимо развития производственных площадок, появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная и жилищная.Во время рабочего визита на Биополис" врио главы региона осмотрел новую биохимическую лабораторию предприятия, производство твердых лекарственных форм, линию упаковки, вакцинальную линию стерильного розлива вакцины, в том числе вакцины "КовиВак" от новой коронавирусной инфекции.Соколов дал поручение подготовить заявку в Минэкономразвития России, в которой должно быть обозначено основное значение создания особой экономической зоны для дальнейшего развития региона.В 2021 году проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и занял первое место среди проектов ПФО.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784352836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кировская область, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), александр соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Проект особой экономической зоны в сфере биофармацевтики и иммунобиологии "Биополис" представили врио губернатора Кировской области Александру Соколову, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект "Биополис" уже получил высокую оценку вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко
, который курирует Кировскую область
и ПФО. Он отметил, что "Биополис", в границах которого будет сформирован современный научно-производственный комплекс, является точкой роста региона.
Проект представил генеральный директор ООО "Нанолек" Михаил Некрасов, заявивший, что у предприятия есть все компетенции, чтобы стать якорным резидентом.
"Сам проект "Биополис" может стать первой в России особой экономической зоной мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. Мы хотим сформировать современный научно-производственный комплекс, а также планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин", - цитирует пресс-служба слова Некрасова.
Он отметил, что помимо развития производственных площадок, появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная и жилищная.
Во время рабочего визита на Биополис" врио главы региона осмотрел новую биохимическую лабораторию предприятия, производство твердых лекарственных форм, линию упаковки, вакцинальную линию стерильного розлива вакцины, в том числе вакцины "КовиВак" от новой коронавирусной инфекции.
Соколов дал поручение подготовить заявку в Минэкономразвития
России, в которой должно быть обозначено основное значение создания особой экономической зоны для дальнейшего развития региона.
В 2021 году проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и занял первое место среди проектов ПФО.