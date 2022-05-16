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Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию - РИА Новости, 16.05.2022
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Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию
Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию - РИА Новости, 16.05.2022
Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию
Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:56
2022-05-16T11:56
константин косачев
совет федерации рф
украина
россия
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев.В работе заседания комиссии в понедельник принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы получили важную информацию, подтверждающую наши опасения в части несоблюдения США и Украиной своих обязательств о соблюдении конвенции ООН о запрете разработки биооружия", - сказал Косачев.Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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константин косачев, совет федерации рф, украина, россия, сша
11:56 16.05.2022
 
Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию

Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной запрета на разработку биооружия

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев.
В работе заседания комиссии в понедельник принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы получили важную информацию, подтверждающую наши опасения в части несоблюдения США и Украиной своих обязательств о соблюдении конвенции ООН о запрете разработки биооружия", - сказал Косачев.
Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.
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13 мая, 18:41
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
Константин КосачевСовет Федерации РФУкраинаРоссияСША
 
 
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