https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788762427.html

Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию

Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию - РИА Новости, 16.05.2022

Комиссия подтвердила несоблюдение США и Украиной конвенции по биооружию

Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:56

2022-05-16T11:56

2022-05-16T11:56

константин косачев

совет федерации рф

украина

россия

сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биооружия, заявил сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев.В работе заседания комиссии в понедельник принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы получили важную информацию, подтверждающую наши опасения в части несоблюдения США и Украиной своих обязательств о соблюдении конвенции ООН о запрете разработки биооружия", - сказал Косачев.Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, совет федерации рф, украина, россия, сша