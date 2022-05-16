19:57 16.05.2022 (обновлено: 20:08 16.05.2022)
Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД
МИД России: вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности
© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность Швеции, но приведет к утрате суверенитета в принятии этой страной внешнеполитических решений, заявил МИД России.
"Российская сторона неоднократно заявляла, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является внутренним делом любой страны. Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что "членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений".
"Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа", - заключили в МИД.