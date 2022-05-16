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Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022
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Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД
Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022
Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД
Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:57
2022-05-16T20:08
в мире
швеция
россия
нато
стокгольм (город)
балтийское море
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность Швеции, но приведет к утрате суверенитета в принятии этой страной внешнеполитических решений, заявил МИД России.Шестнадцатого мая правительство Швеции приняло решение о направлении заявки о вступлении страны в НАТО."Российская сторона неоднократно заявляла, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является внутренним делом любой страны. Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом", - говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что "членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений"."Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20220516/nato-1788853914.html
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швеция
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стокгольм (город)
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в мире, швеция, россия, нато, стокгольм (город), балтийское море
19:57 16.05.2022 (обновлено: 20:08 16.05.2022)
 
Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД

МИД России: вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность Швеции, но приведет к утрате суверенитета в принятии этой страной внешнеполитических решений, заявил МИД России.
Шестнадцатого мая правительство Швеции приняло решение о направлении заявки о вступлении страны в НАТО.
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"Российская сторона неоднократно заявляла, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является внутренним делом любой страны. Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что "членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений".
"Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа", - заключили в МИД.
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