https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788893988.html

Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД

Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022

Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности, заявил МИД

Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:57

2022-05-16T19:57

2022-05-16T20:08

в мире

швеция

россия

нато

стокгольм (город)

балтийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112478/05/1124780564_0:129:2870:1743_1920x0_80_0_0_2547dacddb39ebc79c18d19d7305d21a.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом, членство в Альянсе не повысит безопасность Швеции, но приведет к утрате суверенитета в принятии этой страной внешнеполитических решений, заявил МИД России.Шестнадцатого мая правительство Швеции приняло решение о направлении заявки о вступлении страны в НАТО."Российская сторона неоднократно заявляла, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является внутренним делом любой страны. Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря. Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом", - говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что "членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений"."Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20220516/nato-1788853914.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788788807.html

швеция

россия

стокгольм (город)

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, россия, нато, стокгольм (город), балтийское море