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В Россию прибыли более 1,3 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыли более 1,3 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.05.2022

В Россию прибыли более 1,3 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации военного конфликта, превысило 1,3 миллиона, рассказал РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:51

2022-05-16T09:51

2022-05-16T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации военного конфликта, превысило 1,3 миллиона, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."Всего госграницу России с начала конфликта пересекли 1 миллион 308 тысяч беженцев, среди которых 223 тысячи 687 детей", - сказал собеседник агентства.Только за минувшие выходные в Россию приехали 30,62 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Основными въездными воротами в Россию остается Ростовская область, через которую проходит львиная доля потока. Так, в минувшую пятницу РИА Новости сообщал тот же представитель экстренных служб, что через этот регион в страну въехали более миллиона беженцев.Всего же с Украины с начала конфликта уехали более 6 миллионов беженцев, сообщали на днях в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше половины, 3,2 миллиона, выехали через Польшу, на втором месте Румыния с 895 тысячами.При этом статистика ведомства по России устаревшая – там значится цифра в 785 тысяч беженцев, прибывших с Украины (учитываются ли тут беженцы из республик Донбасса, неясно).

украина

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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