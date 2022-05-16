https://ria.ru/20220516/besporyadki-1788916694.html
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2022
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие
Беспорядки произошли в Иерусалиме, пострадавшие есть как среди полиции Израиля, так и среди палестинцев. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:47
2022-05-16T23:47
2022-05-16T23:47
в мире
иерусалим
восточный иерусалим
красный полумесяц
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Беспорядки произошли в Иерусалиме, пострадавшие есть как среди полиции Израиля, так и среди палестинцев.В Восточном Иерусалиме прошли похороны Валида аш-Шарифа, скончавшегося ранее от ранений, полученных во время беспорядков."В течение последнего часа беспорядки продолжаются в районе Слах-ад-Дин недалеко от Старого города Иерусалима, в том числе на самом кладбище. Сотни нарушителей закона и бунтовщиков бросают камни, прутья и предметы, запускают фейерверки и пытаются на месте нанести вред полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Отмечается, что несколько получили легкие ранения несколько полицейских, которых забросали камнями.Силы безопасности применили средства разгона беспорядков.В свою очередь Красный полумесяц сообщил, что "37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими войсками в Иерусалиме", 10 человек попали в больницу.
https://ria.ru/20220513/besporyadki-1788436777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, восточный иерусалим, красный полумесяц
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие среди полицейских и палестинцев