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В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2022
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В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2022
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие
Беспорядки произошли в Иерусалиме, пострадавшие есть как среди полиции Израиля, так и среди палестинцев. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:47
2022-05-16T23:47
в мире
иерусалим
восточный иерусалим
красный полумесяц
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Беспорядки произошли в Иерусалиме, пострадавшие есть как среди полиции Израиля, так и среди палестинцев.В Восточном Иерусалиме прошли похороны Валида аш-Шарифа, скончавшегося ранее от ранений, полученных во время беспорядков."В течение последнего часа беспорядки продолжаются в районе Слах-ад-Дин недалеко от Старого города Иерусалима, в том числе на самом кладбище. Сотни нарушителей закона и бунтовщиков бросают камни, прутья и предметы, запускают фейерверки и пытаются на месте нанести вред полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Отмечается, что несколько получили легкие ранения несколько полицейских, которых забросали камнями.Силы безопасности применили средства разгона беспорядков.В свою очередь Красный полумесяц сообщил, что "37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими войсками в Иерусалиме", 10 человек попали в больницу.
https://ria.ru/20220513/besporyadki-1788436777.html
иерусалим
восточный иерусалим
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в мире, иерусалим, восточный иерусалим, красный полумесяц
23:47 16.05.2022
 
В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие

В Иерусалиме произошли беспорядки, есть пострадавшие среди полицейских и палестинцев

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Беспорядки произошли в Иерусалиме, пострадавшие есть как среди полиции Израиля, так и среди палестинцев.
В Восточном Иерусалиме прошли похороны Валида аш-Шарифа, скончавшегося ранее от ранений, полученных во время беспорядков.
"В течение последнего часа беспорядки продолжаются в районе Слах-ад-Дин недалеко от Старого города Иерусалима, в том числе на самом кладбище. Сотни нарушителей закона и бунтовщиков бросают камни, прутья и предметы, запускают фейерверки и пытаются на месте нанести вред полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Отмечается, что несколько получили легкие ранения несколько полицейских, которых забросали камнями.
Силы безопасности применили средства разгона беспорядков.
В свою очередь Красный полумесяц сообщил, что "37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими войсками в Иерусалиме", 10 человек попали в больницу.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 20:26
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera
 
В миреИерусалимВосточный ИерусалимКрасный полумесяц
 
 
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