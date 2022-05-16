https://ria.ru/20220516/bespilotniki-1788750273.html
Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников
Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2022
Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс", заявил в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:52
2022-05-16T10:52
2022-05-16T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
изюм (город)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс", заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства", - сообщил он.
https://ria.ru/20220516/samolety-1788750395.html
луганская народная республика
харьковская область
изюм (город)
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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-16T10:52
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, изюм (город)
10:52 16.05.2022 (обновлено: 12:27 16.05.2022)
Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников
Минобороны: российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников