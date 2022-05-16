https://ria.ru/20220516/bespilotniki-1788750273.html

Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников

Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.05.2022

Российские военные за ночь уничтожили десять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс", заявил в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:52

2022-05-16T10:52

2022-05-16T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

харьковская область

изюм (город)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс", заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства", - сообщил он.

https://ria.ru/20220516/samolety-1788750395.html

луганская народная республика

харьковская область

изюм (город)

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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-16T10:52 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, харьковская область, изюм (город)