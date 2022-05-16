https://ria.ru/20220516/benzin-1788893558.html

Цена на бензин в США достигла нового рекорда

Цена на бензин в США достигла нового рекорда - РИА Новости, 16.05.2022

Цена на бензин в США достигла нового рекорда

Средняя цена на галлон (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:53

2022-05-16T19:53

2022-05-16T22:55

экономика

джо байден

дональд трамп

сша

калифорния

украина

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Средняя цена на галлон (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов, сообщают аналитики.Как пишет американская автомобильная ассоциация на своем сайте, средняя цена на бензин в США поднялась с пятницы еще на три цента, а за год подорожание составило почти 1,5 доллара. За единицу дизельного топлива в среднем по стране придется отдать 5,56 доллара — за год подорожание составило более двух долларов.В Калифорнии за галлон бензина просят 5,983 доллара, а за такой же объем дизельного топлива — 6,548 доллара. Пользователи соцсетей публикуют фотографии автозаправок, где цены достигают десяти долларов за галлон топлива с высоким октановым числом.Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.

https://ria.ru/20220516/koshmar-1788715169.html

https://ria.ru/20220514/energokrizis-1788607800.html

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калифорния

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, джо байден, дональд трамп, сша, калифорния, украина