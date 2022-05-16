19:53 16.05.2022 (обновлено: 22:55 16.05.2022)
Цена на бензин в США достигла нового рекорда
Цена на бензин в США достигла нового рекорда, в Калифорнии галлон стоит шесть долларов
© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Средняя цена на галлон (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов, сообщают аналитики.
Как пишет американская автомобильная ассоциация на своем сайте, средняя цена на бензин в США поднялась с пятницы еще на три цента, а за год подорожание составило почти 1,5 доллара. За единицу дизельного топлива в среднем по стране придется отдать 5,56 доллара — за год подорожание составило более двух долларов.
В Калифорнии за галлон бензина просят 5,983 доллара, а за такой же объем дизельного топлива — 6,548 доллара. Пользователи соцсетей публикуют фотографии автозаправок, где цены достигают десяти долларов за галлон топлива с высоким октановым числом.
Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.
Вчера, 01:26Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.